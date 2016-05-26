Жители аварийного дома в Уфе получили опекунов из Воронежа

Правозащитный центр из Воронежа обратился в Уфимскую администрацию с просьбой решить вопрос с аварийным жильем для нескольких семей по адресу: улица Шота Руставели, дом 70/7.