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Жители аварийного дома в Уфе получили опекунов из Воронежа
26 мая 2016, 23:55
Правозащитный центр из Воронежа обратился в Уфимскую администрацию с просьбой решить вопрос с аварийным жильем для нескольких семей по адресу: улица Шота Руставели, дом 70/7.
#Желтые новости
#Денис Объедкин
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