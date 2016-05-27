На Дону женщина-следователь обвиняется в вымогательстве крупных взяток

По версии следствия, Ольга Дюкова, занимавшая должность старшего следователя, получила от обвиняемых, проходивших по уголовным делам, взятки на общую сумму более 660 тысяч рублей. Кроме этого, еще 400 тысяч рублей женщина-следователь получила, обманув одного из фигурантов уголовного дела в том, что у нее якобы имеются дополнительные документы о совершенных им преступлениях, и пообещав, что не будет принимать их во внимание. Также, опасаясь дисциплинарной ответственности за затягивание расследования преступления, Дюкова подделала служебные документы.