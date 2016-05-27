rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону женщина-следователь обвиняется в вымогательстве крупных взяток

27 мая 2016, 15:29
Ростовский экс-следователь УМВД России Ольга Дюкова обвиняется в мошенничестве, получении взяток в крупном размере и совершении служебного подлога, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, Ольга Дюкова, занимавшая должность старшего следователя, получила от обвиняемых, проходивших по уголовным делам, взятки на общую сумму более 660 тысяч рублей. Кроме этого, еще 400 тысяч рублей женщина-следователь получила, обманув одного из фигурантов уголовного дела в том, что у нее якобы имеются дополнительные документы о совершенных им преступлениях, и пообещав, что не будет принимать их во внимание. Также, опасаясь дисциплинарной ответственности за затягивание расследования преступления, Дюкова подделала служебные документы.

"В настоящее время экс-следователь заключена под стражу. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00