Тагильчанин побил рекорд по гиревому спорту

Как сообщает издание Tagilcity.ru, атлеты России соревновались в двоеборье и длинном цикле. Как раз по последней дисциплине Сергей Бестужев установил рекорд. Данный цикл имеет несколько этапов: заброс 2-х гирь, толчок над головой и фиксация в верхнем положении, а также, другие упражнения с гирей.