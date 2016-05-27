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Тагильчанин побил рекорд по гиревому спорту

27 мая 2016, 15:45
Сергей Бестужев – тагильский гиревик – выступил за свердловскую сборную по гиревому спорту на первенстве России среди ветеранов. Данные соревнования проходили в Мурманске и в них принимали участие спортсмены почти 30-ти регионов.

Как сообщает издание Tagilcity.ru, атлеты России соревновались в двоеборье и длинном цикле. Как раз по последней дисциплине Сергей Бестужев установил рекорд. Данный цикл имеет несколько этапов: заброс 2-х гирь, толчок над головой и фиксация в верхнем положении, а также, другие упражнения с гирей.

Тагильский спортсмен смог задержать 107 подъемов, а это на 3 больше бывшего российского рекорда. Сергей Бестужев стал абсолютным чемпионов в этих соревнованиях. Кроме упомянутой дисциплины, Сергей взял первенство и в двоеборье, где набрал 220 очков.

В итоге, регион Урала взял на соревнованиях бронзу. Серебро получили хозяева, а спортсмены из Кировской области увезли с собой золото.

Начинающие гиревики тоже отстаивают честь своего города. Ученики тренера Нургалиева Родиона смогли взять 8 медалей различной пробы на Кубке Европы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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