Тагильчанин побил рекорд по гиревому спорту

Как сообщает издание Tagilcity.ru, атлеты России соревновались в двоеборье и длинном цикле. Как раз по последней дисциплине Сергей Бестужев установил рекорд. Данный цикл имеет несколько этапов: заброс 2-х гирь, толчок над головой и фиксация в верхнем положении, а также, другие упражнения с гирей.
Тагильский спортсмен смог задержать 107 подъемов, а это на 3 больше бывшего российского рекорда. Сергей Бестужев стал абсолютным чемпионов в этих соревнованиях. Кроме упомянутой дисциплины, Сергей взял первенство и в двоеборье, где набрал 220 очков.
В итоге, регион Урала взял на соревнованиях бронзу. Серебро получили хозяева, а спортсмены из Кировской области увезли с собой золото.
Начинающие гиревики тоже отстаивают честь своего города. Ученики тренера Нургалиева Родиона смогли взять 8 медалей различной пробы на Кубке Европы.