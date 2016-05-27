В Нижнем Тагиле пожарники потушили баню

Как сообщает Tagilcity.ru, при тушении были задействованы 5 человек и 1 единица техники лесничих и арендаторы. Тем же вечером в садовом товариществе «Восход» загорелась баня на одном из участков. Все случилось в 7 часов 40 минут. Огонь быстро перекинулся на соседний участок и постройки на нем. В результате площадь пожара составила двенадцать квадратов. Предположительно причиной возгорания стало неверное использование печки в бане. В 12 часов ночи произошло возгорание в квартире многоэтажного дома на ул. Чайковского города Нижнего Тагила. Предварительно возгорание началось по вине самого собственника. Он в состоянии алкогольного опьянения курил. Пожар удалось ликвидировать меньше чем через четверть часа.