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В Нижнем Тагиле пожарники потушили баню

27 мая 2016, 16:40
Горноуральский округ окутал дым от лесного пожара в районе села Балакино, обнаруженный в 7 часов вечера 26 мая. Пожарные смогли локализовать огонь по прошествии 2-х часов, но справиться с пожаром целиком пока не удалось.

Как сообщает Tagilcity.ru, при тушении были задействованы 5 человек и 1 единица техники лесничих и арендаторы. Тем же вечером в садовом товариществе «Восход»  загорелась баня на одном из участков. Все случилось в 7 часов 40 минут. Огонь быстро перекинулся на соседний участок и постройки на нем. В результате площадь пожара составила двенадцать квадратов. Предположительно причиной возгорания стало  неверное использование печки в бане. В 12 часов ночи произошло возгорание в квартире многоэтажного дома на ул. Чайковского города Нижнего Тагила. Предварительно возгорание началось по вине самого собственника. Он в состоянии алкогольного опьянения курил. Пожар удалось ликвидировать меньше чем через четверть часа.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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