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В Ставропольском крае огласили статистические данные по заражению ВИЧ

27 мая 2016, 17:27
С начала этого года на территории Ставропольского края было выявлено более 150 зараженных ВИЧ инфекцией.

Как сообщает Newstracker.ru, более 60 процентов приходится на мужское население, также в числе зараженных оказались и 53 женщины. Данные были предоставлены региональным центром Спид. Первым и наиболее распространенным путем инфицирования становится прием наркотиков (54 с половиной процента зараженных).  Более 40 процентов  инфицированных признались в половых актах без применения средств контрацепции и защиты. 2 ребенка были заражены в ходе родов от матери, находясь еще в утробе. По отношению к прошлому году прирост инфицированных составил 23 с половиной процента. По данным центра все больше взрослых инфицируются смертельным заболеванием. Второго июня текущего года в 3 часа дня пройдет трансляция передачи, посвященной проблеме распространения инфекции. Трансляция будет проходить на сайте NewsTracker.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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