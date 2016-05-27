В Ставропольском крае огласили статистические данные по заражению ВИЧ

Как сообщает Newstracker.ru, более 60 процентов приходится на мужское население, также в числе зараженных оказались и 53 женщины. Данные были предоставлены региональным центром Спид. Первым и наиболее распространенным путем инфицирования становится прием наркотиков (54 с половиной процента зараженных). Более 40 процентов инфицированных признались в половых актах без применения средств контрацепции и защиты. 2 ребенка были заражены в ходе родов от матери, находясь еще в утробе. По отношению к прошлому году прирост инфицированных составил 23 с половиной процента. По данным центра все больше взрослых инфицируются смертельным заболеванием. Второго июня текущего года в 3 часа дня пройдет трансляция передачи, посвященной проблеме распространения инфекции. Трансляция будет проходить на сайте NewsTracker.