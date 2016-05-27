Власти Дона предоставят гарантии на 300 млн руб по микрокредитам

Сообщается также, что принято решение о создании нового ресурса "Активный предприниматель", позволяющего вести актуальный диалог бизнесменов с властями. Помимо этого, в рамках ежегодной встречи предпринимателей Дона власти презентовали областной центр поддержки предпринимательства, который в режиме "единого окна" будет предоставлять бизнесменам бухгалтерские, юридические и другие услуги.
Кроме того, власти сообщили о внесении изменений в условия конкурса "Бизнес Дона". "При оценке заявок участников будут предусмотрены дополнительные баллы организациям, имеющим работников-инвалидов", - говорится в сообщении.