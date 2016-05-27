rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Дона предоставят гарантии на 300 млн руб по микрокредитам

27 мая 2016, 09:45
Донские власти предоставят микрокредитным организациям, работающим с предпринимателями, лимит от Гарантийного фонда на сумму до 300 миллионов рублей, говорится на официальном сайте правительства Ростовской области.

Сообщается также, что принято решение о создании нового ресурса "Активный предприниматель", позволяющего вести актуальный диалог бизнесменов с властями. Помимо этого, в рамках ежегодной встречи предпринимателей Дона  власти презентовали областной центр поддержки предпринимательства, который в режиме "единого окна" будет предоставлять бизнесменам бухгалтерские, юридические и другие услуги.  

Кроме того, власти сообщили о внесении изменений в условия конкурса "Бизнес Дона". "При оценке заявок участников будут предусмотрены дополнительные баллы организациям, имеющим работников-инвалидов", - говорится в сообщении.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00