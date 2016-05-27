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Задолженность нижегородского ГК «Русское снабжение» составила 1 млн

27 мая 2016, 21:38
По отношению к нижегородскому ГК «Русское снабжение» началось расследование, а также было заведено административное делопроизводство.

Как сообщает Newsnn.ru, данное предприятие, находящееся на территории Нижнего Новгорода,  задолжало работникам более одного миллиона рублей. Проверки были инициализированы государственной трудовой инспекцией по факту обращения одного из сотрудников. ПАроверка показала, что почти 20 человек уже несколько месяцев не получали заработную плату. Задолженность согласно результатам проверки на сегодняшний день составляет один миллион 58 тысяч руб. Слушание по административному делу назначено на 10-е июня. Но при подобных трудностях согласно информации, представленной Нижегородской городской статистикой прирост поголовья свиней за прошедший год составил более 51 процента.  Данное предприятие не единственное в числе должников по выплатам зарплат. Претензии у трудовой инспекции появились и к «Богородской кондитерской фабрике», «Волго-Вятской строительной компании», «Городецпассажиравтотрансу».

#Желтые новости#Денис Объедкин
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