Задолженность нижегородского ГК «Русское снабжение» составила 1 млн

Как сообщает Newsnn.ru, данное предприятие, находящееся на территории Нижнего Новгорода, задолжало работникам более одного миллиона рублей. Проверки были инициализированы государственной трудовой инспекцией по факту обращения одного из сотрудников. ПАроверка показала, что почти 20 человек уже несколько месяцев не получали заработную плату. Задолженность согласно результатам проверки на сегодняшний день составляет один миллион 58 тысяч руб. Слушание по административному делу назначено на 10-е июня. Но при подобных трудностях согласно информации, представленной Нижегородской городской статистикой прирост поголовья свиней за прошедший год составил более 51 процента. Данное предприятие не единственное в числе должников по выплатам зарплат. Претензии у трудовой инспекции появились и к «Богородской кондитерской фабрике», «Волго-Вятской строительной компании», «Городецпассажиравтотрансу».