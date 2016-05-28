Гандболистка Оксана Киселёва покинет ГК «Ростов-Дон»

«В команде точно продолжит играть крайний правый Ольга Черноиваненко из клуба «Вардар» (Македония), а также Анна Вяхирева из Астрахани и француженка Сираба Дембеле, играющая на позиции левого крайнего. Планируется, что прибудут ещё два игрока, имена которых пока разглашать не могу — ведутся переговоры», - рассказал Лесли на пресс-конференции.