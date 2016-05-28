Гандболистка Оксана Киселёва покинет ГК «Ростов-Дон»

Гандболистка из краснодарской «Кубани» 28-летняя Оксана Киселёва покинет расположение «Ростов-Дона», заявил Лесли. Правда, он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но уже точно знает, кто останется в команде.
«В команде точно продолжит играть крайний правый Ольга Черноиваненко из клуба «Вардар» (Македония), а также Анна Вяхирева из Астрахани и француженка Сираба Дембеле, играющая на позиции левого крайнего. Планируется, что прибудут ещё два игрока, имена которых пока разглашать не могу — ведутся переговоры», - рассказал Лесли на пресс-конференции.
Напомним, что в сезоне 2015-16 «Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России и завоевал «серебро» национального первенства, уступив в финале «Астраханочке». Также наша команда дебютировала в Лиге чемпионов и смогла дойти до четвертьфинала турнира.