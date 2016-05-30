АО «КСК» заложило крупную сумму на обслуживание вертолёта

Интернет-издание Newstracker.ru публикует и другие любопытные траты компании, которая была создана для развития северокавказских курортов. Очевидно, что акционерное общество не будет экономить на комфорте. Помимо крупных расходов на вертолёт руководство компании одобрило выделение 6 миллионов рублей на закупку горюче-смазочных материалов. Ещё 1,3 миллиона рублей будут потрачены на оплату паркинга. В такую сумму оценивается аренда девяти парковочных мест для автомобилей рядом с офисом «Курортов Северного Кавказа» в Москве.
Кроме того, журналисты обращают внимание на ещё один заказ, размещенный на сайте фирмы. 760 000 рублей заложено на мойку автомобилей предприятия. Подрядчики по всем заказам будут определены в течение июня. На сайте должна появиться соответствующая информация.
Стоит отметить, что АО «Курорты Северного Кавказа» финансируется из бюджета Российской Федерации. Компания была создана ещё несколько лет назад с целью активного развития главных туристических мест юга России.