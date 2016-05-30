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Пляжи Нижнего Тагила не соответствуют санитарным требованиям

30 мая 2016, 22:45
К сожалению, ни один Тагильский пляж не прошел проверку на чистоту. Санитарные врачи заявляют, что официально этим летом тагильчанам купаться негде.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, о которых рассказывает интернет-издание Tagilcity.ru, пляж обязан быть очищен от мусора. Кроме того, должны быть организованы кабинки для нужд отдыхающих и туалетные кабинки.  Ни один из пляжей Нижнего Тагила не соответствует заявленным требованиям.  Пока еще пляж на Ленёвском пруду в более подходящем состоянии, по информации ИА «Все новости». Дело в том, что в Нижнем Тагиле было половодье и теперь все водоемы в мусоре. Водолазами было очищено дно пляжа на Ленёвском пруду.  Очень скоро во всех водоемах будет взята проба воды. В прошлом году в Нижнем Тагиле и его пригороде всего-лишь три водоема из всех прошли проверку на пробы воды. У санатория «Руш» в 2016 году пляжа не будет.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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