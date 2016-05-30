Пляжи Нижнего Тагила не соответствуют санитарным требованиям

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, о которых рассказывает интернет-издание Tagilcity.ru, пляж обязан быть очищен от мусора. Кроме того, должны быть организованы кабинки для нужд отдыхающих и туалетные кабинки. Ни один из пляжей Нижнего Тагила не соответствует заявленным требованиям. Пока еще пляж на Ленёвском пруду в более подходящем состоянии, по информации ИА «Все новости». Дело в том, что в Нижнем Тагиле было половодье и теперь все водоемы в мусоре. Водолазами было очищено дно пляжа на Ленёвском пруду. Очень скоро во всех водоемах будет взята проба воды. В прошлом году в Нижнем Тагиле и его пригороде всего-лишь три водоема из всех прошли проверку на пробы воды. У санатория «Руш» в 2016 году пляжа не будет.