В Ростове мужчина в ходе конфликта расстрелял оппонента

В воскресенье между двумя жителями Ростова – мужчиной и женщиной -произошла ссора. Опасаясь последствий конфликта, ростовчанка попросила помощи у своего соседа. Но помочь он не успел, так как обидчик женщины достал травматический пистолет и три раза выстрелил в своего оппонента и сбежал.
"Полицейские установили личность стрелявшего, им оказался ранее судимый 25-летний житель донской столицы. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить его местонахождение. За состоянием здоровья заступившегося за женщину 43-летнего ростовчанина наблюдают врачи", - пояснили в областном МВД.