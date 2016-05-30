В Ростове мужчина в ходе конфликта расстрелял оппонента

В воскресенье между двумя жителями Ростова – мужчиной и женщиной -произошла ссора. Опасаясь последствий конфликта, ростовчанка попросила помощи у своего соседа. Но помочь он не успел, так как обидчик женщины достал травматический пистолет и три раза выстрелил в своего оппонента и сбежал.

