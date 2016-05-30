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В Ростове мужчина в ходе конфликта расстрелял оппонента

30 мая 2016, 13:59
Ростовские полицейские разыскивают молодого мужчину, расстрелявшего из травматического оружия своего оппонента, заступившегося за женщину, говорится в сообщении регионального МВД.

В воскресенье между двумя жителями Ростова – мужчиной и женщиной -произошла ссора. Опасаясь последствий конфликта, ростовчанка попросила помощи у своего соседа. Но помочь он не успел, так как обидчик женщины достал травматический пистолет и три раза выстрелил в своего оппонента и сбежал.

"Полицейские установили личность стрелявшего, им оказался ранее судимый 25-летний житель донской столицы. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить его местонахождение. За состоянием здоровья заступившегося за женщину 43-летнего ростовчанина наблюдают врачи", - пояснили в областном МВД. 


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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