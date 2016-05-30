Заместитель градоначальника Парижа посетовал на уменьшение турпотока

В парижской мэрии поясняют, что эта тенденция связана с терактами, которые произошли в Париже в конце 2015 года. Стоит напомнить, что тогда террористы совершили серию нападений на общественные места. Они устроили кровавую бойню в театре «Батаклан». Сотрудникам стадиона «Парк де Пренс» пришлось эвакуировать зрителей, собравшихся на очередном товарищеском матче французской сборной.