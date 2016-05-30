Заместитель градоначальника Парижа посетовал на уменьшение турпотока

Новостное издание Inkazan.ru сообщает, что во время заседания исполнительного бюро Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» вице-мэр Парижа Патрик Клугман рассказал о снижении туристического потока. По словам чиновника, раньше французскую столицу посещали до 65 миллионов человек. Но теперь турпоток уменьшился примерно на 30%.
В парижской мэрии поясняют, что эта тенденция связана с терактами, которые произошли в Париже в конце 2015 года. Стоит напомнить, что тогда террористы совершили серию нападений на общественные места. Они устроили кровавую бойню в театре «Батаклан». Сотрудникам стадиона «Парк де Пренс» пришлось эвакуировать зрителей, собравшихся на очередном товарищеском матче французской сборной.
По словам Клугмана, подобные происшествия неизменно влияют на спрос на туристические путёвки. Своё заявление вице-мэр Парижа сделал в ходе заседания исполнительного бюро Всемирной организации «Объединённые города и местные власти». Целью создания данной организации было обсуждение и решение вопросов, которые встают перед городами. Среди основных направлений организации является работа над увеличением турпотоков и инвестиций.