Два донских профессионала будут представлять Россию на EuroSkills

Студент Ростовского торгово-экономического колледжа Сергей Хрхрян одержал победу в номинации «Поварское дело», а учащаяся Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Анна Карманова заняла второе место в номинации «Выпечка осетинских пирогов». Тем самым молодые люди завоевали право представлять Россию на европейском первенстве EuroSkills в декабре этого года и на мировом чемпионате профессионалов осенью 2017 года, говорится в сообщении.

