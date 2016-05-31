rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Два донских профессионала будут представлять Россию на EuroSkills

31 мая 2016, 07:03
На прошедшем IV Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» два представителя из Ростовской области получили золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Студент Ростовского торгово-экономического колледжа Сергей Хрхрян одержал победу в номинации «Поварское дело», а учащаяся Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Анна Карманова заняла второе место в номинации «Выпечка осетинских пирогов». Тем самым молодые люди завоевали право представлять Россию на европейском первенстве EuroSkills в декабре этого года и на мировом чемпионате профессионалов осенью 2017 года, говорится в сообщении.

Всего в российском соревновании молодых профессионалов участвовали около 850 человек из 64 областей страны, они соревновались в 99 номинациях. Стоит отметить, что дончане начали принимать участие в подобных соревнованиях лишь в 2015 году.

«Нашими молодыми специалистами можно гордиться, ведь они на деле продемонстрировали высочайший уровень своего мастерства», - сказала министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00