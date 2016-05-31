Два донских профессионала будут представлять Россию на EuroSkills

Студент Ростовского торгово-экономического колледжа Сергей Хрхрян одержал победу в номинации «Поварское дело», а учащаяся Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Анна Карманова заняла второе место в номинации «Выпечка осетинских пирогов». Тем самым молодые люди завоевали право представлять Россию на европейском первенстве EuroSkills в декабре этого года и на мировом чемпионате профессионалов осенью 2017 года, говорится в сообщении.
Всего в российском соревновании молодых профессионалов участвовали около 850 человек из 64 областей страны, они соревновались в 99 номинациях. Стоит отметить, что дончане начали принимать участие в подобных соревнованиях лишь в 2015 году.
«Нашими молодыми специалистами можно гордиться, ведь они на деле продемонстрировали высочайший уровень своего мастерства», - сказала министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина.