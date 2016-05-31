В Нижнем Новгороде проведут торги по ремонту Молитовского моста

Ранее Нижегородскими властями ремонт моста был оценен примерно на 300 млн.рублей. Закрылся мост 27 мая и он не будет работать до 1 ноября 2016 года. Ситуация на дорогах осложнилась в первый рабочий день после закрытия Молитовского моста.