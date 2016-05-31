В Нижнем Новгороде проведут торги по ремонту Молитовского моста

Как сообщает издание Newsnn.ru, торги пройдут 20 июня 2016 года. Информацию о торгах можно прочитать в сфере закупок на сайте Единой информационной системы.
Ремонт необходим 20,266 тыс.кв. км самого моста и 8,626 тыс.кв.м его подходов. Ремонт должен завершиться до 31 октября текущего года.
Размер стартовой цены контракта составляет 258,875 млн.рублей. Для этих целей было выделено 249 млн.рублей субсидий бюджетом области. Городской бюджет выделит сумму в размере 9,875 млн.рублей.
Ранее Нижегородскими властями ремонт моста был оценен примерно на 300 млн.рублей. Закрылся мост 27 мая и он не будет работать до 1 ноября 2016 года. Ситуация на дорогах осложнилась в первый рабочий день после закрытия Молитовского моста.