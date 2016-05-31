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В Уфе мэр раскритиковал горожан за вандализм

31 мая 2016, 23:17
На утренней планерке мэр Уфы Ирек Ялалов возмущенно рассказывал всем участникам экстренного собрания о фактах городского вандализма.

Как сообщает издание Mkset.ru, мэр отмечает, что за все годы его работы на данном посту, ему не удается справиться с подобными вещами. Всем собравшимся были показаны фотоматериалы, где видно, насколько подверглись нападению вандалов некоторые городские объекты.

Ялалов крайне недоволен тем, что происходят подобные вещи. Он сам показывал участникам собрания фотографии и отметил, что горожане, критикуя службы города, сами позволяют себе подобные возмутительные поступки. Ирек Ялалов отметил, что к прошедшему фестивалю «Сердце Евразии» его речь не относится, потому что там горожане вели себя адекватно.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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