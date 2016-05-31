В Уфе мэр раскритиковал горожан за вандализм

Ялалов крайне недоволен тем, что происходят подобные вещи. Он сам показывал участникам собрания фотографии и отметил, что горожане, критикуя службы города, сами позволяют себе подобные возмутительные поступки. Ирек Ялалов отметил, что к прошедшему фестивалю «Сердце Евразии» его речь не относится, потому что там горожане вели себя адекватно.