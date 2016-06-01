Единоросс стал самым богатым в парламенте Дона

Следом за ним по размеру доходов идет Владимир Черкезов, глава «Кировского конного завода». В 2015 году он заработал 195,5 миллиона рублей. По сравнению с 2014 годом ему удалось увеличить заработки в 72,5 раза. Ему принадлежат два дома на 274 и 105 квадратных метров и три участка. Ни у депутата, ни у его супруги нет в собственности автомобилей.