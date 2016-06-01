Единоросс стал самым богатым в парламенте Дона

За год доходы Арутюнянца выросли почти в пять раз — с 75,3 до 352,7 миллиона рублей. Он возглавляет инвесткомпанию «Южный капитал», имеет земельные участки под рынки и склады. Согласно декларации, в распоряжении Арутюнянца находятся 10 участков и 17 зданий разного размера и назначения.
Следом за ним по размеру доходов идет Владимир Черкезов, глава «Кировского конного завода». В 2015 году он заработал 195,5 миллиона рублей. По сравнению с 2014 годом ему удалось увеличить заработки в 72,5 раза. Ему принадлежат два дома на 274 и 105 квадратных метров и три участка. Ни у депутата, ни у его супруги нет в собственности автомобилей.
Адам Батажев оказался на третьем месте среди богатейших депутатов с доходами 59,5 миллиона рублей. Он руководит фирмой «Руслан», имеет земельный участок 1,17 гектара, дом на 99 квадратных метров и машины УАЗ-3962, BMWx5, MersedesBenz S500. При этом в гараже его жены стоят ГАЗ-2110, Audi Q7 и Maserati. Согласно декларации, Батажаев - любитель водных видов спорта, помимо трех автомобилей у него есть три прицепа, три гидроцикла и моторная лодка.