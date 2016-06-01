rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Единоросс стал самым богатым в парламенте Дона

1 июня 2016, 14:10
Депутаты Заксобрания Ростовской области подали налоговые декларации, согласно которым самым богатым оказался Арташес Арутюнянц с доходом 352,7 миллиона рублей в 2015 году, говорится на сайте Заксобрания.

За год доходы Арутюнянца выросли почти в пять раз — с 75,3 до 352,7 миллиона рублей. Он возглавляет инвесткомпанию «Южный капитал», имеет земельные участки под рынки и склады. Согласно декларации, в распоряжении Арутюнянца находятся 10 участков и 17 зданий разного размера и назначения.

Следом за ним по размеру доходов идет Владимир Черкезов, глава «Кировского конного завода». В 2015 году он заработал 195,5 миллиона рублей. По сравнению с 2014 годом ему удалось увеличить заработки в 72,5 раза. Ему принадлежат два дома на 274 и 105 квадратных метров и три участка. Ни у депутата, ни у его супруги нет в собственности автомобилей.

Адам Батажев оказался на третьем месте среди богатейших депутатов с доходами 59,5 миллиона рублей. Он руководит фирмой «Руслан», имеет земельный участок 1,17 гектара, дом на 99 квадратных метров и машины УАЗ-3962, BMWx5, MersedesBenz S500. При этом в гараже его жены стоят ГАЗ-2110, Audi Q7 и Maserati. Согласно декларации, Батажаев - любитель водных видов спорта, помимо трех автомобилей у него есть три прицепа, три гидроцикла и моторная лодка.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00