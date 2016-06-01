Картофель резко подорожал в Ростовской области

За период с 23 по 30 мая в Ростовской области изменились цены на некоторые продукты питания, в частности, более чем на 7% подорожал картофель, а белокочанная капуста стала дешевле на 6,5%, сообщает служба государственной статистики по Ростовской области.