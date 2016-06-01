Картофель резко подорожал в Ростовской области

Согласно данным, за указанный период в Ростовской области незначительно снизились цены на мясо и колбасные изделия, на 3% дешевле стали куриные яйца, на полпроцента подешевели сыры.
Совсем немного подорожали сахар – 0,4%, мука – 0,6% и молоко – 0,1%. Чуть больше прибавила в цене гречка, крупа подорожала на 2,5%, а также лук и морковь добавили по 1%, сообщают в Ростовской службе статистики.
«Неизменной цена на этой неделе осталась лишь на яблоки и сметану», - добавили в пресс-службе территориального органа федеральной службы статистики по Ростовской области.