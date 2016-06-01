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Картофель резко подорожал в Ростовской области

1 июня 2016, 10:14
За период с 23 по 30 мая в Ростовской области изменились цены на некоторые продукты питания, в частности, более чем на 7% подорожал картофель, а белокочанная капуста стала дешевле на 6,5%, сообщает служба государственной статистики по Ростовской области.

Согласно данным, за указанный период в Ростовской области незначительно снизились цены на мясо и колбасные изделия, на 3% дешевле стали куриные яйца, на полпроцента подешевели сыры.

Совсем немного подорожали сахар – 0,4%, мука – 0,6% и молоко – 0,1%. Чуть больше прибавила в цене гречка, крупа подорожала на 2,5%, а также лук и морковь добавили по 1%, сообщают в Ростовской службе статистики.

«Неизменной цена на этой неделе осталась лишь на яблоки и сметану», - добавили в пресс-службе территориального органа федеральной службы статистики по Ростовской области.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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