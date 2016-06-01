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Ремонтные работы в нижегородском аэропорту выполнены на треть

1 июня 2016, 22:38
В аэропорту Нижнего Новгорода реконструируют взлетную полосу. На данный момент выполнена уже треть работ.

Издание Newsnn.ru сообщает, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев совершил инспекционную поездку в аэропорт, чтобы лично проверить, как идет стройка.

31 мая комиссия, в составе которой были представители УК «Аэропорты регионов» и генподрядчика, оценила ход реконструкции взлетной полосы. Также обсудили рабочие вопросы. Валерий Шанцев распорядился профильным ведомствам помочь УК «Аэропорты регионов» с правильным оформлением реконструируемых участков.

В ходе проверки было отмечено, что подрядчики работают в графике. На 2016 год бюджетное финансирование определено на сумму свыше 2 млрд рублей. Подрядчики активно разбирают старую полосу. В проекте предусматривается удлинение полосы до 3 км. Это позволит принимать новые типы самолетов, особенно во время ЧМ-2018 по футболу.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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