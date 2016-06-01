Россияне смогут отказаться от ненужной страховки

Эти меры действительны для тех полисов страхования, купленных после 1 июня 2016 года. Положение, регламентирующее действия страховщиков, Центробанк выпустил в конце 2015 года, но понадобилось время для адаптации.
Граждане могут отказаться от страхования жизни, от медстраховки и других видов добровольного страхования. После отказа премия должна быть возвращена в течение десяти дней.
Ранее некоторые компании в нагрузку к КАСКО в обязательном порядке продавали страхование жизни, а клиенты банков оформляли ипотечные кредиты только после подписания договора страхования недвижимости.