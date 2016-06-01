Скоростной «Уфа - Саратов» готовится к отправке

Лето – период отдыха, экскурсий и наплыва туристов. Именно поэтому чиновники всех городов и стран акцентируют внимание на расширении туристических границ. Основная задача туристической инфраструктуры – это увеличение количества отдыхающих, что благ