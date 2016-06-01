Главное
Все новости
Скоростной «Уфа - Саратов» готовится к отправке
1 июня 2016, 23:10
Лето – период отдыха, экскурсий и наплыва туристов. Именно поэтому чиновники всех городов и стран акцентируют внимание на расширении туристических границ. Основная задача туристической инфраструктуры – это увеличение количества отдыхающих, что благ
пишет
#Желтые новости
#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00