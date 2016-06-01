Суд уменьшил срок заключения тагильчанке, обманувшей более 50 клиентов

Издание Tagilcity.ru напоминает, что Журавлёва попала в криминальные сводки в конце прошлого года. Более 50 жителей Нижнего Тагила так и не использовали купленные туристические путёвки. За них клиенты «Элит Тур» заплатили более 6 миллионов рублей.
Банкротство компании стало предметом судебного разбирательства. Сама Журавлева заверяла, что она не планировала зарабатывать при помощи мошенничества. Тагильчанка считает, что банкротство её фирмы и невозможность организации турпоездок стала следствием экономического кризиса в отрасли, а не мошенничества.
Тем не менее, суд встал на сторону пострадавших. И теперь Журавлева проведет в заключении ближайшие шесть лет.