Суд уменьшил срок заключения тагильчанке, обманувшей более 50 клиентов

Издание Tagilcity.ru напоминает, что Журавлёва попала в криминальные сводки в конце прошлого года. Более 50 жителей Нижнего Тагила так и не использовали купленные туристические путёвки. За них клиенты «Элит Тур» заплатили более 6 миллионов рублей.