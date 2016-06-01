rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Суд уменьшил срок заключения тагильчанке, обманувшей более 50 клиентов

1 июня 2016, 01:00
Сегодня стало известно о том, что суд смягчил наказание тагильчанки Ксении Журавлёвой, которая возглавляла обанкротившуюся туристическую компанию «Элит Тур». Теперь ей предстоит провести в тюрьме на месяц меньше, чем ожидалось.

Издание Tagilcity.ru напоминает, что Журавлёва попала в криминальные сводки в конце прошлого года. Более 50 жителей Нижнего Тагила так и не использовали купленные туристические путёвки. За них клиенты «Элит Тур» заплатили более 6 миллионов рублей.

Банкротство компании стало предметом судебного разбирательства. Сама Журавлева заверяла, что она не планировала зарабатывать при помощи мошенничества. Тагильчанка считает, что банкротство её фирмы и невозможность организации турпоездок стала следствием экономического кризиса в отрасли, а не мошенничества.

Тем не менее, суд встал на сторону пострадавших. И теперь Журавлева проведет в заключении ближайшие шесть лет.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00