Укушенному малярийным комаром тагильцу оплатят лечение

Издание Tagilcity.ru пишет, что пострадавший пройдет лечение за счет УВЗ.Говорится, что со специалистом был заключен договор, где сказано, что УВЗ оплатит медпомощь, оказываемую пострадавшему работнику. Более того, ему оказана материальная помощь для возмещения иных расходов по болезни.
Пока работник проходит необходимое лечение, ему оформляют пенсию по утрате трудовой деятельности.
В корпорации поясняют, что когда больной пройдет медицинское освидетельствование, папка с его документами на оформление страхового обеспечения по законодательству РФ отправится в филиал регионального фонда соцстрахования. А также заверяют, что в данное время ведется работа по минимализации подобного риска в будущем.