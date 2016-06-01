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Укушенному малярийным комаром тагильцу оплатят лечение

1 июня 2016, 22:17
В 2012 году во время командировки одного из работников «Уралвагонзавода» в Индии укусил малярийный комар. В связи с тяжелыми последствиями болезни, специалистом была утрачена работоспособность.

Издание Tagilcity.ru пишет, что пострадавший пройдет лечение за счет УВЗ.Говорится, что со специалистом был заключен договор, где сказано, что УВЗ оплатит медпомощь, оказываемую пострадавшему работнику. Более того, ему оказана материальная помощь для возмещения иных расходов по болезни.

Пока работник проходит необходимое лечение, ему оформляют пенсию по утрате трудовой деятельности.

В корпорации поясняют, что когда больной пройдет медицинское освидетельствование, папка с его документами на оформление страхового обеспечения по законодательству РФ отправится в филиал регионального фонда соцстрахования. А также заверяют, что в данное время ведется работа по минимализации подобного риска в будущем.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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