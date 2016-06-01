Укушенному малярийным комаром тагильцу оплатят лечение

В корпорации поясняют, что когда больной пройдет медицинское освидетельствование, папка с его документами на оформление страхового обеспечения по законодательству РФ отправится в филиал регионального фонда соцстрахования. А также заверяют, что в данное время ведется работа по минимализации подобного риска в будущем.