В 2015 нижегородцы заняли у микрофинансовых организаций 5 млрд руб

Как сообщает издание Newsnn.ru, на пресс-конференции, которая проходила 31 мая в г. Нижний Новгород, выступал зам. начальника Волго-Вятского Главного управления ЦБ РФ Пронин Кирилл. Он представил журналистам данные, согласно которым число структур, выдающих микрозаймы населению и действующих в Нижегородской области, сократилось. Вместе с этим уменьшились объемы выданных займов населению. Кирилл Пронин связывает это с нестабильной экономической ситуацией в стране, а также принятием мер Банка России по отношению к деятельности недобросовестных элементов банковской системы, а именно устранение данных учреждений из перечня микрофинансовых организаций.