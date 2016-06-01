В 2015 нижегородцы заняли у микрофинансовых организаций 5 млрд руб

Как сообщает издание Newsnn.ru, на пресс-конференции, которая проходила 31 мая в г. Нижний Новгород, выступал зам. начальника Волго-Вятского Главного управления ЦБ РФ Пронин Кирилл. Он представил журналистам данные, согласно которым число структур, выдающих микрозаймы населению и действующих в Нижегородской области, сократилось. Вместе с этим уменьшились объемы выданных займов населению. Кирилл Пронин связывает это с нестабильной экономической ситуацией в стране, а также принятием мер Банка России по отношению к деятельности недобросовестных элементов банковской системы, а именно устранение данных учреждений из перечня микрофинансовых организаций.
В 2015 году нижегородцы получили микрозаймы в размере 4 950,7 млрд. рублей в количестве 511 332. Общее число структур, относящихся к некредитным финансовым организациям сократилось на 35 по сравнению с 2014 годом, в том числе на пять микрофинансовых организаций.