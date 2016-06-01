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В Нижнем Тагиле на ул. Садоводов произошло ДТП

1 июня 2016, 21:51
В Нижнем Тагиле по улице Садоводов в ночное время произошло ДТП, в результате которого водитель и пассажир получили травмы

Как сообщает издание Tagilcity.ru, столкновение иномарки Мазда Демио с бордюром произошло около 23-00 по улице Садовой в г. Нижнем Тагиле. Несмотря на плохое самочувствие и травмы пассажир автомобиля смог пообщаться с журналистами. Водитель же не смог выйти из машины и ждал приезда мед. персонала, который вызвал случайно оказавшийся наряд ППС.

В результате аварии у автомобиля была деформирована передняя часть, отлетел бампер, было сильно разбито лобовое стекло со стороны пассажира. Со стороны водителя сработала подушка безопасности, что возможно спасло водителя от более серьезных травм.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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