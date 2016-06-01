В Нижнем Тагиле на ул. Садоводов произошло ДТП

Как сообщает издание Tagilcity.ru, столкновение иномарки Мазда Демио с бордюром произошло около 23-00 по улице Садовой в г. Нижнем Тагиле. Несмотря на плохое самочувствие и травмы пассажир автомобиля смог пообщаться с журналистами. Водитель же не смог выйти из машины и ждал приезда мед. персонала, который вызвал случайно оказавшийся наряд ППС.