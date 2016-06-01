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В Ставрополе пройдут ночные учения коммунальщиков

1 июня 2016, 18:17
Для коммунальных служб Ставрополя проведут ночные учения. Это связано с длительными дождями.

Издание Newstracker.ru сообщает, что также учения назначены и из-за града, который возможно пройдет в регионе в ближайшие дни. Количество дежурных бригад по ремонту будет увеличено. Техники тоже станет больше. Работа диспетчеров на ресурсоснабжающих предприятиях должна быть слаженной.

Те семьи, которые получили урон от града в середине мая, уже получили поддержку от властей города.  Полное восстановление кровли прошло в девяти домах. Помогли строительными материалами 120-ти домовладениям. Компенсацию выплатили примерно семидесяти одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Размер компенсаций составляет 10 000 рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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