В Ставрополе пройдут ночные учения коммунальщиков

Издание Newstracker.ru сообщает, что также учения назначены и из-за града, который возможно пройдет в регионе в ближайшие дни. Количество дежурных бригад по ремонту будет увеличено. Техники тоже станет больше. Работа диспетчеров на ресурсоснабжающих предприятиях должна быть слаженной.