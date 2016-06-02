На Ставрополье автомобиль «Нива» наехал на женщину с ребенком

Newstracker.ru сообщает, что они были определены в реанимацию в состоянии глубокой комы. Авария произошла во вторник вечернее время в районе 21-00 в с. Константиновское. Машина марки «Нива» следовала по улице Ледовского на скорости, превышающей допустимую. По информации, предоставленной УГИБДД, автомобиль сбил 46-летнюю женину и её 8-летнего сына. Они шли вдоль дороги во встречном направлении. В результате столкновения автомобиль проволочил пострадавших еще несколько метров, после этого водитель скрылся.