rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Ставрополье автомобиль «Нива» наехал на женщину с ребенком

2 июня 2016, 22:31
В Ставропольском крае случилась ужасная авария, в результате которой сильно пострадали мать и ребенок. Двое пострадавших попали в больницу с сильнейшими травмами и переломами.

Newstracker.ru сообщает, что они были определены в реанимацию в состоянии глубокой комы. Авария произошла во вторник вечернее время в районе 21-00 в с. Константиновское. Машина марки «Нива» следовала по улице Ледовского на скорости, превышающей допустимую. По информации, предоставленной УГИБДД, автомобиль сбил 46-летнюю женину и её 8-летнего сына. Они шли вдоль дороги во встречном направлении. В результате столкновения автомобиль проволочил пострадавших еще несколько метров, после этого водитель скрылся.

В результате поисковой деятельности сотрудников УГИБДД автомобиль и водитель были разысканы. Потенциальным преступником оказался 45-летний мужчина. Как показала экспертиза, в момент аварии алкогольных и наркотических веществ в организме водителя не было. Возможно, на подозреваемого будет возбуждено уголовное дело.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00