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"Росгосстрах" на Дону заплатит 15 млн за выдачу липовых техосмотров

2 июня 2016, 08:27
Компания «Росгосстрах» в Ростовской области заплатит штраф в размере 15,3 миллиона рублей, страховщика уличили в выдаче уже заполненных диагностических карт техосмотра автомобилей, говорится в сообщении регионального управления антимонопольной службы.

Специалисты ростовского УФАС вместе с сотрудниками Центрального Банка РФ уличили компанию «Росгосстрах» в сговоре с индивидуальным предпринимателем, благодаря этой сделке страховщик получил возможность оформлять полисы автогражданской ответственности, выдавая клиентам диагностические карты, без прохождения автомобилем техосмотра. 

За дополнительную плату менеджеры ростовского филиала компании «Росгосстрах» предлагали автовладельцам, заключающим договор ОСАГО, уже заполненный документ о прохождении техобслуживания (ТО), без внесения соответствующей информации в единую базу.

«По закону страховщик не имеет права оформлять договор ОСАГО, если клиент не предоставил необходимый пакет документов, среди которых диагностическая карта, выданная аккредитованным оператором ТО», - пояснили в региональном УФАС.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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