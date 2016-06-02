"Росгосстрах" на Дону заплатит 15 млн за выдачу липовых техосмотров

Специалисты ростовского УФАС вместе с сотрудниками Центрального Банка РФ уличили компанию «Росгосстрах» в сговоре с индивидуальным предпринимателем, благодаря этой сделке страховщик получил возможность оформлять полисы автогражданской ответственности, выдавая клиентам диагностические карты, без прохождения автомобилем техосмотра.
За дополнительную плату менеджеры ростовского филиала компании «Росгосстрах» предлагали автовладельцам, заключающим договор ОСАГО, уже заполненный документ о прохождении техобслуживания (ТО), без внесения соответствующей информации в единую базу.
«По закону страховщик не имеет права оформлять договор ОСАГО, если клиент не предоставил необходимый пакет документов, среди которых диагностическая карта, выданная аккредитованным оператором ТО», - пояснили в региональном УФАС.