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В Нижнем Новгороде открыт пляжный сезон

2 июня 2016, 21:08
В Нижнем Новгороде откроются 19 пляжей. Пляжный сезон стартовал в столице Приволжья 1 июня.

Издание Newsnn.ru сообщает что в 2016 году откроются 19 пляжей в семи районах города. Межведомственной комиссией было проверено их состояние и разрешено к эксплуатации.

Пляжи Нижнего Новгорода будут открыты с 10-00 до 19-00 до 31 августа. Все зоны отдыха оборудовали инвентарем для спасения, постами, буйками и информационными стендами.

Специалисты настаивают на том, чтобы отдыхающие граждане обращали внимание на стенды, поскольку те содержат важную информацию, например,  о состоянии воды.

Напоминаем, что из 19 пляжей города только 5 пригодны для купания. Воду для анализа будут брать 1 раз в неделю.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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