В Нижнем Новгороде открыт пляжный сезон

Издание Newsnn.ru сообщает что в 2016 году откроются 19 пляжей в семи районах города. Межведомственной комиссией было проверено их состояние и разрешено к эксплуатации.
Пляжи Нижнего Новгорода будут открыты с 10-00 до 19-00 до 31 августа. Все зоны отдыха оборудовали инвентарем для спасения, постами, буйками и информационными стендами.
Специалисты настаивают на том, чтобы отдыхающие граждане обращали внимание на стенды, поскольку те содержат важную информацию, например, о состоянии воды.
Напоминаем, что из 19 пляжей города только 5 пригодны для купания. Воду для анализа будут брать 1 раз в неделю.