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В Нижнем Тагиле в празднике защиты детей приняли участие пожарники

2 июня 2016, 20:54
По уже сложившейся традиции города, пожарная цистерна ехала по Нижнему Тагилу для того, чтобы повеселить детей и их родителей. Ехала она возле парка Бондина.

Издание Tagilcity.ru сообщает, что каждый год 1 июня огнеборцы проводят такие празднества в честь особого дня. Чтобы пришедшие могли в веселой обстановке изучить их технику и экипировку, а также чтобы напомнить горожанам правила пожарной безопасности.

Пожарная машина разместилась неподалеку от колеса обозрения. Работники службы показали горожанам огнетушители и собственную рабочую одежду. Галина Булатова, менеджер координационно-методического центра по правилам безопасности, загадывала детям загадки и проводила викторины. За верные ответы они получали сладостные подарки. Начальник одной из пожарных долей и шофер достали шланг и установили цель. Детишки пытались сшибить струей из шланга королек на подставке.

Из шланга поливали всех желающие до тех пор, пока в машине  не закончилась вода. Мальчиков допустили в машину, где им под контролем вхрослых -  дали одеть каску пожарного и их служебную одежду.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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