В Нижнем Тагиле в празднике защиты детей приняли участие пожарники

Издание Tagilcity.ru сообщает, что каждый год 1 июня огнеборцы проводят такие празднества в честь особого дня. Чтобы пришедшие могли в веселой обстановке изучить их технику и экипировку, а также чтобы напомнить горожанам правила пожарной безопасности.
Пожарная машина разместилась неподалеку от колеса обозрения. Работники службы показали горожанам огнетушители и собственную рабочую одежду. Галина Булатова, менеджер координационно-методического центра по правилам безопасности, загадывала детям загадки и проводила викторины. За верные ответы они получали сладостные подарки. Начальник одной из пожарных долей и шофер достали шланг и установили цель. Детишки пытались сшибить струей из шланга королек на подставке.
Из шланга поливали всех желающие до тех пор, пока в машине не закончилась вода. Мальчиков допустили в машину, где им под контролем вхрослых - дали одеть каску пожарного и их служебную одежду.