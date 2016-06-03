Аномальные осадки угрожают урожаю на Дону

По словам заместителя главы региона, в последние недели на область обрушилось около 4 месячной нормы осадков, что приводит к инфицированию уже посеянных культур различными болезнями, а повышенная влажность способствует росту сорняковых культур и увеличению количества вредителей и насекомых.
В связи со сложившейся ситуацией, более миллиона гектаров посевов были обработаны препаратами, предотвращающими заболевания, что на 40% больше, чем в прошлом году. Кроме того, 2,5 миллиона гектаров посевов обработаны химикатами, предотвращающими рост сорняков, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.
Министр добавил, что посевная кампания яровых на Дону из-за дождей закончена лишь на 90%, однако в области планируется закончить посев гречихи, сорго и проса.
«Необходимо принять все меры для окончания посевных работ в кратчайшие сроки и провести комплекс мероприятий по предотвращению нападения на яровые саранчи и других вредителей», - сказал Василенко.