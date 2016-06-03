Аномальные осадки угрожают урожаю на Дону

В связи со сложившейся ситуацией, более миллиона гектаров посевов были обработаны препаратами, предотвращающими заболевания, что на 40% больше, чем в прошлом году. Кроме того, 2,5 миллиона гектаров посевов обработаны химикатами, предотвращающими рост сорняков, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.