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Более 100 подростков собрали в антинаркотическом лагере на Дону

3 июня 2016, 11:40
Более 100 «трудных» подростков собрали в антинаркотическом лагере «Прорыв» в Ростовской области, сообщает пресс-служба донского правительства.

В лагерь на берегу Азовского моря отправились отдыхать дети 14-17 лет, состоящие на учете в школе, детских отделах полиции, а также подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«Мы вовлекаем ребят из «группы риска» в социальные практики, рассказываем им о возможностях, перспективах, которых так много у донской молодежи», - сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.

Во время смены ребят ждут мастер-классы, встречи со знаменитыми спортсменами, спортивные соревнования и другие развлечения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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