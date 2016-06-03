Более 100 подростков собрали в антинаркотическом лагере на Дону

В лагерь на берегу Азовского моря отправились отдыхать дети 14-17 лет, состоящие на учете в школе, детских отделах полиции, а также подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
«Мы вовлекаем ребят из «группы риска» в социальные практики, рассказываем им о возможностях, перспективах, которых так много у донской молодежи», - сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.
Во время смены ребят ждут мастер-классы, встречи со знаменитыми спортсменами, спортивные соревнования и другие развлечения.