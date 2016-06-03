Донские власти решили сохранить историческое кладбище в Таганроге

Голубев поручил принять меры по сохранению культурного наследия. Историческое кладбище в Таганроге площадью 21 гектар долгое время было заброшено. При этом захоронение представляет собой культурный объект - в нем находится мавзолей с ангелом, описанный Антоном Чеховым, а также могила Дьяконова, прототипа чеховского «человека в футляре».