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Донские власти решили сохранить историческое кладбище в Таганроге

3 июня 2016, 10:21
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил провести мероприятия по благоустройству таганрогского исторического некрополя, говорится в сообщении правительства региона.

Голубев поручил принять меры по сохранению культурного наследия. Историческое кладбище в Таганроге площадью 21 гектар долгое время было заброшено. При этом захоронение представляет собой культурный объект - в нем находится мавзолей с ангелом, описанный Антоном Чеховым, а также могила Дьяконова, прототипа чеховского «человека в футляре».

Голубев также посетил часовню с саркофагом святого Павла Таганрогского и другие захоронения.

Кладбище было основано в 1809 году и долгое время содержалось на пожертвования меценатов города. В 2012 году муниципалитет начал выделять деньги на уборку территории и обрезку деревьев.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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