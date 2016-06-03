Карантин по бешенству в Нижнем Новгороде отменен

Как пишет Newsnn.ru, в начале марта был обнаружен труп лисицы, зараженной бешенством, после чего государственный ветеринарный надзор принял решение о введении карантина на всей территории Автозаводского района. Карантин был отменен тридцать первого мая. За время карантина осуществлялись бесплатные прививки для животных и населения. Привито было более трех тысяч кошек и собак. Внимание уделили и рыбаками, часто находящимся в том районе, а так же обслуживающему персоналу. В течении всего времени карантина новых данных о найденных зараженных животных не поступало. В связи с этим в конце мая было решено отменить введенный карантин.