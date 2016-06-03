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Карантин по бешенству в Нижнем Новгороде отменен

3 июня 2016, 23:12
За первые несколько месяцев текущего года выросли обращения людей, укушенных дикими животным. Прирост составил почти 10 процентов.

Как пишет Newsnn.ru, в начале марта был обнаружен труп лисицы, зараженной бешенством, после чего государственный ветеринарный надзор принял решение о введении карантина на всей территории Автозаводского района. Карантин был отменен тридцать первого мая. За время карантина осуществлялись бесплатные прививки для животных и населения. Привито было более трех тысяч кошек и собак. Внимание уделили и рыбаками, часто находящимся в том районе, а так же обслуживающему персоналу. В течении всего времени карантина новых данных о найденных зараженных животных не поступало. В связи с этим в конце мая было решено отменить введенный карантин.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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