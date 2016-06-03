Ставропольские власти не знают о кадровых решениях по Гаевскому

Как пишет Newstracker.ru, правительство Ставрополья не подтвердило эти данные. В Ставропольской краевой думе пока никак не комментируют ситуацию. Алексей Нос говорит, что пока информации о том, что Гаевский может занять пост Скоморохина, нет.
Напоминаем, что в СФ от регионов назначают двух представителей: один от исполнительного, второй – от представительного органов государственной власти.
Сейчас в СФ от Ставрополья находится Михаил Афанасов – его выдвинула региональная дума. А Константина Скоморохина выдвигало правительство края.
С 2008 по 2012 годы Гаевский руководил Ставропольским краем. После того, как он ушел с поста губернатора, стал замминистра регионального развития РФ, а также замминистра сельского хозяйства РФ. В 2016 году Гаевский, вернувшись в Ставрополье, принял участие в праймериз «Единой России».