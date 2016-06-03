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Ставропольские власти не знают о кадровых решениях по Гаевскому

3 июня 2016, 22:58
Нет информации у властей Ставрополья о том, что экс-губернатор Ставрополья Валерий Гаевский может стать сенатором в Совет Федерации Федерального Собрания от края, о чем проинформировал пресс-секретарь губернатора Алексей Нос.

Как пишет Newstracker.ru, правительство Ставрополья не подтвердило эти данные. В Ставропольской краевой думе пока никак не комментируют ситуацию. Алексей Нос говорит, что пока информации о том, что Гаевский может занять пост Скоморохина, нет.

Напоминаем, что в СФ от регионов назначают двух представителей: один от исполнительного, второй – от представительного органов государственной власти.

Сейчас в СФ от Ставрополья находится Михаил Афанасов – его выдвинула региональная дума. А Константина Скоморохина выдвигало правительство края.

С 2008 по 2012 годы Гаевский руководил Ставропольским краем. После того, как он ушел с поста губернатора, стал замминистра регионального развития РФ, а также замминистра сельского хозяйства РФ. В 2016 году Гаевский, вернувшись в Ставрополье, принял участие в праймериз «Единой России».

#Желтые новости#Денис Объедкин
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