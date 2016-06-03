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В июне на Ставрополье ожидаются ливни, сильный ветер и град

3 июня 2016, 22:28
По прогнозу погоды в июне на Ставрополье придут ливни, пыльные бури с сильным ветром и град. Информацию об этом представили в МЧС РФ.

Издание Newstracker.ru сообщает, что самая большая вероятность возникновения природных пожаров прогнозируется в западных районах Ставрополья. На северо-западе могут начаться сильные ветра, как и в центре. В северных районах жители могут столкнуться с пыльными бурями. По всей территории Ставрополья пройдут ливни, как информируют в сообщении.

Жителей предупреждают о том, что в сильный ветер необходимо убирать в помещения все незакрепленные предметы. Нельзя парковаться возле деревьев.

В прогнозах и экстренных предупреждениях информация о ЧС будет уточняться.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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