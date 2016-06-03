В июне на Ставрополье ожидаются ливни, сильный ветер и град

Издание Newstracker.ru сообщает, что самая большая вероятность возникновения природных пожаров прогнозируется в западных районах Ставрополья. На северо-западе могут начаться сильные ветра, как и в центре. В северных районах жители могут столкнуться с пыльными бурями. По всей территории Ставрополья пройдут ливни, как информируют в сообщении.