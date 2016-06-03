В Ростове создали шесть пешеходных экскурсионных маршрутов по городу

Обзорная экскурсия называется «Ростов-город, Ростов-Дон». Маршрут проходит через Темерницкий форпост и таможню, через Старый базар, Набережную, Городской сад, Нахичевань. Гостям расскажут об истории города, начиная с 18 века, о деловой и криминальной жизни южной столицы, а также центре белогвардейского движения.
Экскурсия по криминальным местам, где орудовала Сонька Золотая Ручка и были совершены самые дерзкие преступления, называется «Ростов-папа». Туристы осмотрят Старый базар, Набережную и Богатяновский централ.
Изучить глубокую историю города, крепость Димитрия Ростовского и жизнь княжества можно на экскурсии «Легенды и мифы Крепости Димитрия Ростовского», а революционное движение и борьбу белых и красных — в презентации «Столица Белого движения».
О том, как плотно переплелись разные народы и национальности, профессии и призвания, промышленники и ремесленники, купцы и жулики на донской земле, можно узнать во время экскурсии «Донской Вавилон». Как вели бизнес во все века в одном из самых богатых городов России и наиболее значимом порту — в прогулке «Город больших возможностей».