В Ростове создали шесть пешеходных экскурсионных маршрутов по городу

О том, как плотно переплелись разные народы и национальности, профессии и призвания, промышленники и ремесленники, купцы и жулики на донской земле, можно узнать во время экскурсии «Донской Вавилон». Как вели бизнес во все века в одном из самых богатых городов России и наиболее значимом порту — в прогулке «Город больших возможностей».