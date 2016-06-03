Житель Ставрополя забросал обидчика гранатами

Как информирует Newstracker.ru, 29 мая 2016 года в Ставрополе в одном из гаражей распивали спиртные напитки председатель гаражного кооператива и двое его знакомых. В какой-то момент приятели начали настаивать, чтобы председатель ушел. И он ушел, но вернулся с четырьмя гранатами и пистолетом ИЖ «Байкал» с четырьмя магазинами патронов. Подозреваемый выдернул чеку гранаты и кинул ее под ноги выгнавшим его мужчинам.