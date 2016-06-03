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Житель Ставрополя забросал обидчика гранатами

3 июня 2016, 22:35
В Ставропольском крае возбуждено необычное уголовное дело по статьям "Покушение на жизнь двух и более лиц общеопасным способом" и "Незаконное хранение боеприпасов".

Как информирует Newstracker.ru, 29 мая 2016 года в Ставрополе в одном из гаражей распивали спиртные напитки председатель гаражного кооператива и двое его знакомых. В какой-то момент приятели начали настаивать, чтобы председатель ушел. И он ушел, но вернулся с четырьмя гранатами и пистолетом ИЖ «Байкал» с четырьмя магазинами патронов. Подозреваемый выдернул чеку гранаты и кинул ее под ноги выгнавшим его мужчинам.

Один из знакомых председателя получил тяжелую контузию и разрыв глаза, а второй начал догонять подозреваемого, который кинул еще одну гранату и в него, но она, к счастью, не взорвалась. В данный момент председатель кооператива задержан и находится под стражей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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