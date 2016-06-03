Жители Тагила не хотят содействовать в ликвидации свалки

Проблема, как пишет Tagilcity.ru, заключается в том, что эта свалка уже была ликвидирована, но по неопределенным обстоятельствам, количество мусора на ней только увеличивается. На данной территории уже даже был замечен грузовой автомобиль, груженный грязным снегом и мусором. Машина была оформлена на физическое лицо. Водитель не признался от какой фирмы он осуществлял вывоз. Как утверждают власти, в появлении очередных партий мусора виноваты сами жильцы. Природоохранная прокуратура заявляет, что подобный вопрос и контроль за стихийным свалками, полностью лежит на плечах городской администрации. Только в случае ее бездействия (официального бездействия) прокуратура может выступать с обращениями в суд или различными проверками.