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Жители Тагила не хотят содействовать в ликвидации свалки

3 июня 2016, 23:18
В марте от одной из общественных организаций поступило сообщение, что в Ленинском районе города Нижнего Тагила имеется несанкционированная свалка.

Проблема, как пишет Tagilcity.ru, заключается в том, что эта свалка уже была ликвидирована, но по неопределенным обстоятельствам, количество мусора на ней только увеличивается. На данной территории уже даже был замечен грузовой автомобиль, груженный грязным снегом и мусором. Машина была оформлена на физическое лицо. Водитель не признался от какой фирмы он осуществлял вывоз. Как утверждают власти, в появлении очередных партий мусора виноваты сами жильцы.  Природоохранная прокуратура заявляет, что подобный вопрос и контроль за стихийным свалками,  полностью лежит на плечах городской администрации. Только в случае ее бездействия (официального бездействия) прокуратура может выступать с обращениями в суд или различными проверками.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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