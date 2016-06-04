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«Финансового монстра» показали в рамках закрытого просмотра

4 июня 2016, 00:35
В Уфе прошел дебют одного из захватывающих голливудских фильмов, «Финансового монстра».

По данным Mkset.ru, сюжет фильма рассказывает о том, как нам по телевизору обещают горы и радужные события, а в реальности ни одной рекламе верить нельзя. Так и с Дж. Клуни приключилось в фильме «Финансовый монстр». Он стал главной мишенью для обычного работяги, который все свои сбережения вложил в рекламируемую компанию. В результате компания прогорела, а бедолага потерял все. После чего тот решил, что терять ему нечего, снабдился бомбой и отправился поквитаться с телевизионщиками. Которые, так красиво расписывали светлое будущее. В студии, в прямом эфире он потребовал, чтобы правду рассказали на всю страну и все понимали, что это чистой воды обман. Всей съемочной группе пришлось выискивать информацию. В результате действительно оказалось, что руководство компании провернуло громадную аферу.   Но ничего уже изменить нельзя. Конец фильма не очень счастливый, так как пострадавший, так и остается пострадавшим, хоть и доказавшим правду.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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