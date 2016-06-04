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Женщина из Нижегородской области попросила помощи в возвращении детей

4 июня 2016, 01:16
Настоящая семейная драма разворачивается в селе Чернуха Кстовского района Нижегородской области. Местная жительница Ольга Баринова лишилась обоих сыновей, которых похитил их биологический отец.

Как пишет Newsnn.ru со ссылкой на Баринову, старший ребёнок исчез ещё несколько лет назад. А младшего, 9-летнего Артемия, похитили несколько дней назад. Неизвестные посадили его в машину и вывезли за пределы села. Мать обвиняет во всём биологического отца детей, который живёт в Дагестане. Женщина уверена, что её дети находятся именно в этой республике.

В то же время Ольга Баринова подчеркнула, что биологический отец не принимал участие в воспитании детей. Его долг по алиментам составляет около 500 000 рублей. Кроме того, суд встал на сторону матери, постановив, что дети должны проживать с Бариновой. Тем не менее, как говорит сама женщина, судебные приставы отказываются выполнять это требование.

Через несколько дней после похищения Баринова рассказала, что её детей действительно обнаружили в одном из дагестанских сёл. Об обнаружении сыновей ей сообщили в отделе МВД РФ по Кстовскому району.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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