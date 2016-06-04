Женщина из Нижегородской области попросила помощи в возвращении детей

Как пишет Newsnn.ru со ссылкой на Баринову, старший ребёнок исчез ещё несколько лет назад. А младшего, 9-летнего Артемия, похитили несколько дней назад. Неизвестные посадили его в машину и вывезли за пределы села. Мать обвиняет во всём биологического отца детей, который живёт в Дагестане. Женщина уверена, что её дети находятся именно в этой республике.