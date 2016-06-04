Женщина из Нижегородской области попросила помощи в возвращении детей

Как пишет Newsnn.ru со ссылкой на Баринову, старший ребёнок исчез ещё несколько лет назад. А младшего, 9-летнего Артемия, похитили несколько дней назад. Неизвестные посадили его в машину и вывезли за пределы села. Мать обвиняет во всём биологического отца детей, который живёт в Дагестане. Женщина уверена, что её дети находятся именно в этой республике.
В то же время Ольга Баринова подчеркнула, что биологический отец не принимал участие в воспитании детей. Его долг по алиментам составляет около 500 000 рублей. Кроме того, суд встал на сторону матери, постановив, что дети должны проживать с Бариновой. Тем не менее, как говорит сама женщина, судебные приставы отказываются выполнять это требование.
Через несколько дней после похищения Баринова рассказала, что её детей действительно обнаружили в одном из дагестанских сёл. Об обнаружении сыновей ей сообщили в отделе МВД РФ по Кстовскому району.