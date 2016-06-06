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Директор «Ставрополькрайводоканала» отстранен от должности

6 июня 2016, 14:54
Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственного комитета РФ по Ставропольскому краю о временном отстранении от должности директора ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", сообщает прокуратура Ленинского района города Ставрополя.

Интернет-издание Newstracker.ru пишет, что данное решение принято в связи с тем, что, по мнению следствия, директор предприятия может влиять на свидетелей, которые находятся в его подчинении, имеет доступ к документам, которые играют важную роль в ходе расследования уголовного дела, может препятствовать ходу следствия и установлению всех обстоятельств дела, отмечается в сообщении.

Прокуратура района поддержала ходатайство следственного комитета. Постановлением суда директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» отстранен от должности до 30 июля 2016 года, пока ведется предварительное следствие, говорится в сообщении.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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