Директор «Ставрополькрайводоканала» отстранен от должности

Интернет-издание Newstracker.ru пишет, что данное решение принято в связи с тем, что, по мнению следствия, директор предприятия может влиять на свидетелей, которые находятся в его подчинении, имеет доступ к документам, которые играют важную роль в ходе расследования уголовного дела, может препятствовать ходу следствия и установлению всех обстоятельств дела, отмечается в сообщении.