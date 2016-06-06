Из-за гадюки снова пострадал житель Башкирии

По данным Mkset.ru, мужчина хотел показать детям как плавают уж, но ошибся и взял в руки гадюку, которая тут же укусила его за кисть.
Симптомы заражения ядом проявились только спустя четверть часа. До этого времени мужчина продолжал свой отдых. По истечению пятнадцати минут, он почувствовал головокружение и незамедлительно вызвал скорую помощь.
После оказания медицинской помощи, мужчина остался в реанимации, где он провел около двух дней. По мнению врачей, этот случай контакта с гадюкой мог закончиться для пациента летальным исходом.