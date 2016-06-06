Лучшего водителя скорой помощи выбрали в Ростове

"В финале были теоретические и практические этапы. У водителей проверили знания правил дорожного движения и порядок эксплуатации машины. Также зрители увидели скоростное маневрирование машин и практические действия по устранению неполадок", - сказано в сообщении.
На специальной полосе препятствий водители продемонстрировали скоростное вождение, парковку в ограниченных условиях, заезд и выезд из узких мест.
Уточняется, что к конкурсу допускали участников, у которых нет нарушений ПДД и которые принимают участие в общественной жизни. Оценивали результаты состязаний 11 судей.
Сейчас в Ростове работает около 460 водителей скорой помощи на девяти подстанциях.