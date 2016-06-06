Перепутанные бланки ЕГЭ обнаружены в Нижнем Тагиле

Как пишет Tagilcity.ru, по словам родителей, организаторы не смогли «нормально» напечатать экзаменационные материалы, а сами работы были перепутаны в аудиториях, в результате чего результаты аннулировали.
Как отметили в самом пункте проведения ЕГЭ, в школе №95, экзамен проходил в штатном режиме. В случае возникновения вопросов, касающихся результатов экзамена, учащиеся могут подать апелляцию, заявило руководство школы. Управление образования администрации никак не прокомментировало ситуацию.
В случае пересдачи экзамена у выпускников могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы, что должно быть исключено заранее.