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Перепутанные бланки ЕГЭ обнаружены в Нижнем Тагиле

6 июня 2016, 21:23
Родители школьников Нижнего Тагила обеспокоены некачественным проведением Единого государственного экзамена на базе одной из школ города 30 мая 2016 года.

Как пишет Tagilcity.ru, по словам родителей, организаторы не смогли «нормально» напечатать экзаменационные материалы, а сами работы были перепутаны в аудиториях, в результате чего результаты аннулировали.

Как отметили в самом пункте проведения ЕГЭ, в школе №95, экзамен проходил в штатном режиме. В случае возникновения вопросов, касающихся результатов экзамена, учащиеся могут подать апелляцию, заявило руководство школы. Управление образования администрации никак не прокомментировало ситуацию.

В случае пересдачи экзамена у выпускников могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы, что должно быть исключено заранее.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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