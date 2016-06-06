Школьники из Первоуральска посетили Форум юных граждан в Екатеринбурге

Такой форум в Екатеринбурге проходит не в первый раз. Не смотря на это, программа “Уральская инженерная школа” требует доработки. Омбудсмен по правам ребенка в Свердловской области считает необходимым изменить программу и уделить внимание вопросу синхронизации всех ведомств заинтересованных в получении специалистов инженерного мастерства.