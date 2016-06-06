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Школьники из Первоуральска посетили Форум юных граждан в Екатеринбурге

6 июня 2016, 21:49
В первых числах июня школьники восьмых - десятых классов посетили Форум юных граждан.

Как сообщает интернет-издание Tagilcity.ru, на мероприятии подростки смогли ознакомиться с профессией инженера. Новую специальность осваивали более ста человек из разных городов: Нижнего Тагила Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сухого Лога.

Такой форум в Екатеринбурге проходит не в первый раз. Не смотря на это, программа “Уральская инженерная школа” требует доработки. Омбудсмен по правам ребенка в Свердловской области считает необходимым изменить программу и уделить внимание вопросу синхронизации всех ведомств заинтересованных в получении специалистов инженерного мастерства.

Организаторы форума считают, что у молодых людей пока нет точного представления, зачем нужна такая профессия и кем они хотят работать в будущем.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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