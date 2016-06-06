rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Танкер с нефтепродуктами дал пробоину на Дону

6 июня 2016, 07:26
Танкер "Волгонефть 247", перевозя 4,5 тонны мазута из Волгограда в порт "Кавказ", дал трещину, переплавляясь по реке Дон, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

По словам сотрудника МЧС, в субботу в 20.50 было получено сообщение о чрезвычайной ситуации на борту танкера, находящегося на реке Дон в Константиновском районе. В судно поступала вода через образовавшуюся трещину.

Для оказания помощи к танкеру были направлены два судна МЧС. Как сообщает сотрудник пресс-службы, к шести утра трещина была устранена и танкер мог продолжить движение.

Однако команда судна приняла решение продолжить ремонтные работы.

"В данное время танкер "Волгонефть 247" находится в том же месте для продолжения ремонта. Утечек нефтепродуктов нет", - рассказал собеседник агентства.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00