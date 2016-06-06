Танкер с нефтепродуктами дал пробоину на Дону

По словам сотрудника МЧС, в субботу в 20.50 было получено сообщение о чрезвычайной ситуации на борту танкера, находящегося на реке Дон в Константиновском районе. В судно поступала вода через образовавшуюся трещину.
Для оказания помощи к танкеру были направлены два судна МЧС. Как сообщает сотрудник пресс-службы, к шести утра трещина была устранена и танкер мог продолжить движение.
Однако команда судна приняла решение продолжить ремонтные работы.
"В данное время танкер "Волгонефть 247" находится в том же месте для продолжения ремонта. Утечек нефтепродуктов нет", - рассказал собеседник агентства.