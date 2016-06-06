В Уфе произошел конфликт по поводу владения трикотажной фабрикой

Издание Mkset.ru сообщает, что начало ему положило такое обстоятельство непреодолимой силы как смерть директора – Лидии Галимовой, владевшей долей в уставном капитале размером более 43% акций. Родственники все еще вступают в свои права наследования, а тем временем бывший заместитель директора Рустем Яфаев, ранее уволенный за невыполнение своих трудовых обязанностей, решил взять управление на себя как владелец второй доли. Он чинит различные препятствия работе цеха, однако смеем заверить, что перебоев в работе фирмы пока нет – все 20 человек сотрудников продолжают работать в том же режиме, изготавливая крупный заказ на пошив школьной формы, а также принимая заказы орт частных лиц.