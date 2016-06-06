Выстрелы полицейских в Ставрополе привели к аварии

Как пишет Newstracker.ru со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю, 16 мая 2016 года в селе Николина Балка Петровского района в ходе погони за водителем, не подчинившимся требованиям полицейских остановиться, были произведены выстрелы в колеса автотранспорта. Не справившийся с управлением водитель на большой скорости вылетел с автотрассы и перевернулся в кювет.