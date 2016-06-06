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Выстрелы полицейских в Ставрополе привели к аварии

6 июня 2016, 14:49
Доследственные проверки по факту применения ставропольскими полицейскими оружия в целях остановки автонарушителя проводятся на Ставрополье.

Как пишет Newstracker.ru со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю, 16 мая 2016 года в селе Николина Балка Петровского района в ходе погони за водителем, не подчинившимся требованиям полицейских остановиться, были произведены выстрелы в колеса автотранспорта. Не справившийся с управлением водитель на большой скорости вылетел с автотрассы и перевернулся в кювет.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, но подтверждения тому не было, так как пострадавший отказался от медицинского освидетельствования на уровень алкоголя в крови. В результате с травмами он был доставлен в больницу.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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