На Ростов обрушился сильнейший дождь с градом

По информации ведомства, град выпал в Северном жилом массиве донской столицы. "Серьезного ущерба непогода горожанам, к счастью, не принесла", - отметили в ведомстве.
В соцсетях местные жители уже начали выкладывать фотографии и писать в обсуждениях о том, как сами спасались от стихии. Судя по комментариям, от града в основном пострадали автомобили. Крупинки льда сбивали краску с машин.
Синоптики уже назвали май самым дождливым месяцем за всю истории метеонаблюдений.
Кроме того, МЧС предупреждает, что на территории области в предстоящие сутки ожидаются сильные ливни, грозы, возможен град. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром до 20-25 м/с.