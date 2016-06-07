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На Ростов обрушился сильнейший дождь с градом

7 июня 2016, 10:26
О ливневых дождях с градом, которые обрушились в утренние часы на Ростов-на-Дону, сообщили RostovGazeta в пресс-центре МЧС области.

По информации ведомства,  град выпал в Северном жилом массиве донской столицы. "Серьезного ущерба непогода горожанам, к счастью, не принесла",  - отметили в ведомстве.

В  соцсетях местные жители уже начали выкладывать фотографии и писать в обсуждениях о том, как сами спасались от стихии.  Судя  по комментариям, от града в основном пострадали автомобили. Крупинки льда сбивали краску с машин.

Синоптики  уже назвали май самым  дождливым месяцем за всю истории метеонаблюдений.

Кроме того, МЧС предупреждает, что на территории области в предстоящие сутки ожидаются  сильные ливни,  грозы, возможен град. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром  до 20-25 м/с.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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