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Ростовские борцы привезли 6 медалей с Чемпионата России

7 июня 2016, 11:22
Донские атлеты выиграли 3 золотые и 3 бронзовые награды на российском первенстве по греко-римской борьбе в Грозном, сообщает городская администрация.

Ростовчанин Ибрагим Лабазанов завоевал звание российского чемпиона в весе до 59 килограммов, сразившись в поединке с краснодарцем Степаном Мараняном. Ислам Магомедов завоевал победу в весе до 98 килограммов. В категории до 80 килограммов чемпионом России стал Рамазан Абачараев.

Донские атлеты Александр Чехиркин и Ираклий Каландия завоевали бронзовые награды в категории до 75 килограммов. Также бронзу в общую копилку ростовской команды принес Исмаил Саидхасанов, выступив в весе до 71 килограмма.

"По числу завоеванных наград ростовская команда уступила лишь команде Московской области, выйдя на второе место", - отметили в горадминистрации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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