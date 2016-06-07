Ростовские борцы привезли 6 медалей с Чемпионата России

Ростовчанин Ибрагим Лабазанов завоевал звание российского чемпиона в весе до 59 килограммов, сразившись в поединке с краснодарцем Степаном Мараняном. Ислам Магомедов завоевал победу в весе до 98 килограммов. В категории до 80 килограммов чемпионом России стал Рамазан Абачараев.